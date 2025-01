Kolumbia zawraca samoloty z migrantami z USA. Natychmiastowy odwet Donalda Trumpa

W związku z tym Trump nakazał natychmiastowe wprowadzenie 25-proc. ceł na wszystkie towary sprowadzane z Kolumbii do Stanów Zjednoczonych, przy czym za tydzień cła te maja zostać podniesione do 50 proc.



Ponadto wprowadzony zostanie zakaz podróży i natychmiastowe cofnięcie wiz dla kolumbijskich urzędników rządowych, sankcje wizowe dla wszystkich członków partii, członków rodzin i zwolenników kolumbijskiego rządu oraz wzmocnione kontrole celne wszystkich obywateli Kolumbii i ładunków z tego kraju ze względów na zagrożone bezpieczeństwo narodowe USA.

"Te środki to dopiero początek. Nie pozwolimy, aby kolumbijski rząd naruszył swoje zobowiązania prawne w odniesieniu do przyjmowania i odsyłania przestępców, których zmusił do wkroczenia do Stanów Zjednoczonych!" - kończy Trump.