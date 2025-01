Kiedy słuchałem ostatnich wypowiedzi Karola Nawrockiego i wielu polityków PiS-u, to ze zdumieniem odkryłem, że oni odcięli siekierą całą tradycję Lecha Kaczyńskiego i tradycję polskiego podejścia do polityki wschodniej - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Paweł Kowal, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i szef Rady do spraw Współpracy z Ukrainą.