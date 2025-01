Pierre Poilievre bywa nazywany „kanadyjskim Trumpem”. Chce „uczynić znów wielkim swój kraj"

45-letni Poilievre, który bywa nazywany „kanadyjskim Trumpem”, bo nie stroni od populizmu i wzorem tego ostatniego zapowiada, że „znów uczyni swój kraj wielkim” twierdzi, że ma sposób, aby zapobiec wojnie handlowej z USA. Miałby on polegać na zwielokrotnieniu wydobycia gazu i ropy i ich sprzedaży Amerykanom po konkurencyjnych w stosunku do notowań międzynarodowych stawkach. Ostrzega jednocześnie, że „pierwszą rzeczą, jaką powie Trumpowi, gdy już zostanie premierem, to to, że Kanada nigdy nie stanie się 51. stanem USA”.

Lider Partii Konserwatywnej zapowiada także radykalną walkę z przestępczością, w tym handlem narkotykami. Dziś przybysza z Europy, który kojarzy Kanadę z czymś na kształt odmiany Skandynawii, musi spotkać szok. W centrum Montrealu czy Toronto nietrudno znaleźć narkomanów wstrzykujących sobie substancje odurzające. W wielu miejscach widać też bezdomnych.

Trudeau, syn premiera Kanady z lat 1968–1979 Pierre’a Trudeau, doszedł do władzy pod sztandarami promocji humanitarnych wartości, które miały stanowić o tożsamości kraju. Pod jego rządami Ottawa przyjęła już w 2015 roku 40 tys. Syryjczyków uciekających przed dyktaturą Baszara Asada, a po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 dała prawo pobytu 200 tys. Ukraińcom. Kanada jako drugi kraj świata zalegalizowała sprzedaż marihuany podobnie jak eutanazję.

Trudeau postawił na zdecydowaną walkę z ociepleniem klimatu, a za pierwszej kadencji Trumpa zdołał uratować wolny handel z USA. Premier forsował też masową imigrację, wierząc, że to klucz do szybkiego wzrostu gospodarczego: w 2025 roku zakładano, że w 40-milionowej Kanadzie pojawi się 500 tys. nowych przyjezdnych. Taki napływ ludności przyczynił się jednak do kryzysu mieszkaniowego: ceny mieszkań są poza zasięgiem większości Kanadyjczyków. Trudeau, podobnie jak przywódcy wielu krajów zachodnich, nie potrafił też uporać się z inflacją.