Do ataku hakerskiego, który został określony mianem „poważnego incydentu” doszło w grudniu. Chińscy hakerzy byli w stanie przełamać zabezpieczenia, dzięki wykradzeniu dostępu używanego przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi dla Departamentu Stanu. Jak informują media chodzi o firmę BeyondTrust, która miała zdalny dostęp do komputerów Departamentu, któremu świadczyła usługi w zakresie wsparcia technicznego.



Chińscy hakerzy obeszli zabezpieczenia wykorzystując klucz dostępu używany przez zewnętrznego dostawcę usług Departamentu Skarbu

Z informacji przekazanych amerykańskim parlamentarzystom wynika, że hakerzy uzyskali dostęp do jawnych dokumentów.



Hakerzy „uzyskali dostęp do klucza używanego przez dostawcę do zabezpieczenia usługi opartej na chmurze, wykorzystywanej do zdalnego zapewniania pomocy technicznej użytkownikom z biur Departamentu Skarbu” - czytamy w liście. „Mając dostęp do wykradzionego klucza (...) (hakerzy) byli w stanie obejść zabezpieczenia (...), uzyskać dostęp do niektórych stacji roboczych użytkowników z Departamentu Skarbu i uzyskać dostęp do niektórych jawnych dokumentów przechowywanych przez tych użytkowników” - napisano w piśmie skierowanym do parlamentarzystów Kongresu.



Departament Skarbu miał zostać poinformowany o włamaniu 8 grudnia. Obecnie Departament, we współpracy z Agencją Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury oraz FBI, stara się ustalić skalę ataku.