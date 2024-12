Gruzja zarządzana z tylnego fotela. Już nie demokracja, jeszcze nie dyktatura

W Gruzji wzmacnia się model autorytarny. W pewnym sensie kraj idzie drogą Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Będzie rządziła tam jedna partia bez żadnego wpływu opozycji, która utraci możliwości wygrania jakichkolwiek wyborów. Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM

– Po pierwsze, nie jest tak, że całe społeczeństwo jest przeciwne tej władzy. Mają swoich zwolenników. Po drugie, jest pewna apatia i część Gruzinów nie wierzy, że to cokolwiek zmieni. Bo wielokrotnie protestowali najpierw po wprowadzeniu ustawy o agentach zagranicznych (uderzyła w NGO, media – red.), ale też po ostatnich wyborach. Po trzecie, ludzie obawiają się też konsekwencji, aresztowania czy utraty pracy – dodaje.

Gruzja poszła drogą Białorusi. Ekspert: będzie rządziła tam jedna partia

Zaprzysiężenie Micheila Kawelaszwilego na prezydenta finalizuje przyjęcie całej władzy w kaukaskim państwie przez jedną partię. Z zaplecza Gruzińskim Marzeniem rządzi zaś najbogatszy oligarcha kraju Bidzina Iwaniszwili (jest honorowym przewodniczącym ugrupowania). To do niego dzwonił ostatnio prezydent Francji Emmanuel Macron, próbując powstrzymać kraj przed rezygnacją z integracji z Unią Europejską (ogłosił to niedawno rząd w Tbilisi).

Co na to Unia, z którą władze w Tbilisi (obecne i poprzednie) integrowały się od kilkunastu lat, a w grudniu 2023 roku uzyskały nawet status państwa kandydującego do Wspólnoty? Na razie nie ma mowy o jakichkolwiek poważnych sankcjach wobec władz w Tbilisi. Nie ma na to zgody Węgier i Słowacji.