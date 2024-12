Andrzej Duda mówi o wyborach prezydenckich. "Dziś mi najbliżej do Karola Nawrockiego"

Jak powiedział prezydent, "proponuje, żeby PKW przestała się bawić w politykę, a zajęła się tym, co do niej należy, czyli budowaniem ogólnego prestiżu PKW, jako organu, który nie zajmuje się polityką tylko ma bezstronnie realizować proces wyborczy".

- Nie uznaję pojęć "neo-sędziowie" i "paleo-sędziowie" – one obrażają sędziów i mają na celu upokorzenie i poniżenie sędziów. Oni wszyscy są nominowani przez prezydenta RP i wszyscy złożyli ślubowanie. Jeśli ktoś chce kwestionować statusy sędziów w związku z takim a nie innym składem KRS, to zwracam uwagę, że na przestrzeni ostatnich 20 lat KRW – jeżeli chodzi o jej skład i powołanie – trzykrotnie była miała stwierdzoną niezgodność z konstytucją. Na tej zasadzie można poważać statusy sędziów powołanych w ciągu ostatnich 20 czy 25 lat. Więc uwaga - stwierdził Duda. - To jest nieodpowiedzialne przede wszystkim, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prawne obywateli. Panowie politycy – zwłaszcza koalicji rządzącej – się bawią, a sądy załatwiają fundamentalne sprawy. To dla bezpieczeństwa i spokoju ludzi ma absolutnie podstawowe znacznie. Proponuje potraktować sprawę poważnie i przestać sobie żartować z obywateli - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński: Romanowski? W Polsce uczciwego procesu mieć nie może Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do sprawy Marcina Romanowskiego mówiąc, że były wiceminister sprawiedliwości "nie chce uniknąć wymiaru sprawiedliwości, lecz działań ludzi, którzy są w miejscach, gdzie być nie powinni".

Andrzej Duda o sprawie Marcina Romanowskiego. "Jestem zdumiony"

Andrzej Duda odniósł się także do sprawy poszukiwanego listem gończym Marcina Romanowskiego, który wystąpił z wnioskiem o azyl na Węgrzech, a władze tego kraju się do niego przychyliły.

- Ja na początku byłem przede wszystkim zdziwiony, że do tego, żeby poszukiwać posła, uruchomiono siły i środki jakby był przestępcą największego kalibru - powiedział Duda. - Jeśli jakieś specjalne grupy policyjne są uruchamiane po to, żeby oszukiwać posła, to jestem zdumiony. Jest drugi problem – trzeba się pochylić nad tym, dlaczego władze węgierskie zdecydowały się udzielić azylu Romanowskiemu - dodał prezydent. - Romanowski wskazał, w jaki sposób w Polsce obalono prokuratora krajowego. Bo go obalono – nie został odwołany, bo to wymaga zgodny prezydenta RP, a ja takiej zgody nie wydawałem. Pan Barski nigdy nie został legalnie odwołany z funkcji prokuratura krajowego. W to miejsce jest inny człowiek, który został powołany dekretem premiera – czyli czymś, co nie istnieje. Ja się nie dziwię, że Węgrzy maja wątpliwości co do tego, czy wobec pana posła Romanowskiego postępuje się zgodnie z zasadami państwa prawa czy też nie - podkreślił Duda.

Andrzej Duda: Wybory prezydenckie? Poglądy Karola Nawrockiego są najbardziej zbliżone do moich

Prezydent skomentował również kwestię kandydatury Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.