Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński straciłby pieniądze. Ratuje go rzecznik PiS Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie pojawił się dotąd na posiedzeniach jedynej komisji, do której się zapisał. Nie odpowie za to finansowo dzięki decyzjom szefa komisji, swego partyjnego podwładnego, Rafała Bochenka.

W maju, opierając się na informacjach Kancelarii Sejmu, pisaliśmy, że wszystkie nieobecności Kaczyńskiego usprawiedliwia przewodniczący komisji, który jest jednocześnie rzecznikiem prasowym PiS. Gdyby nie to, Kaczyński za każdą nieobecność straciłby jedną trzydziestą uposażenia i diety, czyli 561 zł brutto. W sumie za wszystkie 49 posiedzeń: 27,5 tys. zł.

Najprawdopodobniej regularnie usprawiedliwiany jest też Mejza, bo z wykazu potrąceń z uposażenia i diety, publikowanego na stronach sejmowych, wynika, że w tej kadencji tylko raz stracił dniówkę z powodu nieobecności na komisji. Nie wiadomo jednak, o którą komisję chodzi, bo jest też członkiem Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Członkowie komisji twierdzą, że muszą wykonywać pracę nieobecnych posłów i mają przez to więcej petycji do prowadzenia

Na wątpliwościach natury finansowej nie kończą się kontrowersje dotyczące wagarowiczów. Pozostali członkowie komisji twierdzą, że mają przez nich więcej pracy. Chodzi o to, że w Komisji ds. Petycji posłom przydzielane są petycje do prowadzenia. Często dotyczą one zawiłych kwestii prawnych. – Przykładowo w środę referowałem sześć petycji o szerokim zakresie: od ustawy o pracownikach samorządowych przez uprawnienia honorowych dawców krwi po sprawę biegowych tras narciarskich – wylicza poseł Józefaciuk.

Co na to szef komisji? Rafał Bochenek w maju tłumaczył, że jego komisja nie ma wyjątkowego charakteru, bo „również w innych komisjach posłowie są sprawozdawcami różnych dokumentów”. Dodawał, że prezes PiS „nie jest jedynym posłem, który kieruje wnioski o usprawiedliwienie nieobecności”, a takie pisma „często zawierające te same powody absencji”. – Odnośnie wszystkich postępuję tak samo – tłumaczył.