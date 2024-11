W II turze wyborów prezydenckich w Rumunii zmierzą się ze sobą skrajnie prawicowy polityk, krytyk NATO, Calin Georgescu, który – po przeliczeniu 99 proc. głosów prowadził z poparciem 22,72 proc. głosujących oraz lewicowy premier Marcel Ciolacu, na którego zagłosowało 19,39 proc. uczestników wyborów. II tura wyborów odbędzie się 8 grudnia.



Reklama

Elena Lasconi z centroprawicowego i proeuropejskiego Związku Ocalenia Rumunii zajęła trzecie miejsce uzyskując 18,97 proc. głosów.



Wybory prezydenckie w Rumunii: Od 1989 roku sondaże jeszcze nigdy tak się nie pomyliły

W Rumunii obowiązuje tzw. semiprezydencki system rządów, co oznacza, że prezydent sprawuje władzę wykonawczą wraz z rządem, mając m.in. kontrolę nad wydatkami na obronność. Te ostatnie mogą być w najbliższych latach drażliwą kwestią, ponieważ Bukareszt z jednej strony stara się wypełniać zobowiązania wynikające z przynależności do NATO, które wiąże się z wymogiem przeznaczania na siły zbrojne co najmniej 2 proc. PKB, a z drugiej strony boryka się z rosnącym deficytem budżetowym.



Wejście Georgescu do II tury jest zaskakujące, ponieważ tuż przed wyborami niektóre sondaże dawały temu 62-letniemu politykowi zaledwie 5 proc. poparcia. Jak mówi w rozmowie z agencją Reutera rumuński komentator polityczny Radu Magdin to, jak bardzo sondaże pomyliły się w oszacowaniu poparcia dla tego kandydata, jest bezprecedensowe w najnowszej historii Rumunii.