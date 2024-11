Ryszard Petru o wolnej Wigilii: Łatwo się rzuca takie prezenty

Petru był pytany o opinię prof. Marcina Piątkowskiego, ekonomisty, profesora Akademii Leona Koźmińskiego, pracownika Banku Światowego, który dwa dni temu był gościem programu w RMF FM. Powiedział wówczas, że wolna Wigilia nie byłaby dla gospodarni dużym problemem, bo tego dnia i tak nikt nie pracuje „na poważnie”. Petru zauważył, że Polska jest krajem, gdzie jest „więcej produkcji niż usług”. - Pracuje się krócej, ale pracuje się. To nie jest tak, jak się każdemu z nas wydaje, że Wigilia jest taka, jaką my ją mamy. Są branże, które najwięcej zarabiają tego dnia. Chodzi tylko o to, żeby przeanalizować, zobaczyć, ile mamy świąt w trakcie roku i zrobić taką głębszą, rozsądną analizę, by zobaczyć, kto na tym traci – argumentował.

Reklama

Ryszard Petru: Cieszyłbym się, gdyby kandydatem PiS został Przemysław Czarnek

Gość Porannej rozmowy był pytany także o wybory prezydenckie i kandydata PiS. - Cieszyłbym się, gdyby został nim Przemysław Czarnek – odpowiedział Petru. Jego zdaniem na elektorat Polski 2050 były minister edukacji „działa jak płachta na byka”. - Na pewno będzie kandydatem, który zbierze ten bazowy elektorat PiS-u, ale nie jest politykiem centrowym – zauważył Petru.

- Pan Bocheński czy podobny kandydat byłby dużo bardziej centrowy i akceptowalny dla grupy wahającej się - zauważył. - Gdyby został wybrany, to jest to szansa na dobry wynik PiS-u – stwierdził.