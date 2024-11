Europa nie ulegnie Władimirowi Putinowi. Mimo Donalda Trumpa (WIDEO)

To spotkanie jest z pewnością osobistym sukcesem Radosława Sikorskiego. Na kilka dni przed rozstrzygnięciem, czy to on, czy też Rafał Trzaskowski będzie reprezentował barwy PO w wyborach prezydenckich, szef polskiej dyplomacji pokazał, że jest w stanie ściągnąć nad Wisłę ministrów spraw zagranicznych najważniejszych krajów wolnej Europy. To znakomicie wpisuje się w jego narrację, że zadaniem nowego polskiego przywódcy będzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa kraju. A on, jak twierdzi, jest w tym najlepszy.

Ale czy z dala od kamer, za zamkniętymi drzwiami pałacu Na Wodzie w Łazienkach, udało się faktycznie coś osiągnąć? Z tym jest trudniej, bo inaczej niż w przypadku kalendarza wyborczego w Polsce chodzi zasadniczo o poruszanie się we mgle.

– Główny problem polega na tym, że nie wiemy, co szykuje Donald Trump. Musimy być gotowi na wszystko – mówią otwarcie „Rz” wysokiej rangi dyplomaci dwóch krajów reprezentowanych na wtorkowym spotkaniu w warszawskich Łazienkach.