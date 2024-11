Jeśli Le Pen zostanie skazana, zwycięstwo w wyborach mamy w kieszeni – zapewnia „Rz” jej były narzeczony Louis Aliot

Louis Aliot, dziś numer dwa w ZN, mer Perpignan i przez wiele lat narzeczony Le Pen, mówi „Rzeczpospolitej”: „Nie wyobrażam sobie, aby sędziowie poszli za oczekiwaniami prokuratury. Pozbawienie Marine prawa do startowania w wyborach to byłaby ogromna odpowiedzialność. Wówczas w wyborach w 2027 roku nasz kandydat wygrałby przytłaczającą większością. Le Pen nigdy nie była skazana, nie było tu też osobistego wzbogacenia się. Zarzuca się jedynie niewłaściwe wykorzystanie środków. Sędziowie zawsze przyjmują łagodniejsze orzeczenia, niż tego chce prokuratura”. Przyznaje jednak, że teoretycznie i on mógłby stracić merostwo Perpignan.

W tym wszystkim chodzi tylko o jedno: aby pozbawić 11 mln Francuzów [głosujących na jej partię, Zjednoczenie Narodowe, w wyborach parlamentarnych w lipcu] prawa do poparcia swojego kandydata – oświadczyła, wychodząc z sądu, Marine Le Pen

Prokuratorzy uważają jednak, że ZN stworzyło „system” nielegalnego finansowania partii. Chodzi o lata 2004–2014, kiedy asystenci pracujący tak naprawdę dla partii we Francji otrzymywali pieniądze jako asystenci eurodeputowanych ugrupowania.

Każdy taki eurodeputowany miał do dyspozycji na ten cel 21 tys. euro miesięcznie. Parlament Europejski nie interesował się przeznaczeniem tych środków, dopóki nie podjął tej kwestii ówczesny przewodniczący PE Martin Schulz. Zdaniem prokuratorów instytucje unijne poniosły z tego powodu szkody na 4,5 mln euro, z czego około 1 mln euro ZN już zwróciło.

Agencja prasowa AFP obliczyła, że gdyby Le Pen odwołała się do dwóch wyższych instancji sądowych, najpewniej ostateczny wyrok zapadłby już w drugiej połowie 2027 roku, a więc po wyborach prezydenckich. Tyle że prokuratorzy wystąpili o zastosowanie „tymczasowego” zakazu sprawowania urzędów publicznych natychmiast. Gdyby sąd poszedł za tym rozumowaniem, Le Pen od razu znalazłaby się na marginesie francuskiego życia politycznego.