Nie wszyscy w PiS popierają ustalenia podkomisji Macierewicza? Kaczyński: Bocheński? To ciekawe

Na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany o opinię innych polityków partii dotyczącą katastrofy smoleńskiej. Dziennikarka TVP Info wskazała, że m.in. Marcin Horała i Tobiasz Bocheński nie byli skłonni, by przyznać, że doszło do zamachu. - Tobiasz Bocheński? A, to ciekawe – odpowiedział Kaczyński.

- Mogę powiedzieć, że to są oceny indywidualne. To są osoby, które w czasie, gdy do tego doszło, nie były z nami i być może popadły w pewną zależność od propagandy, która wtedy została zastosowana, by tę gigantyczną kompromitację rządu Tuska i zbrodnię Putina (...) ktoś rozdzielił te wizyty, ona powinna być odbyta razem przez prezydenta i premiera. Wtedy na pewno nie doszłoby do tej tragedii, do tego zamachu. Być może to jakoś na nich wpływa, być może uważają, że z innych względów, o których nie będę mówił, stosują tego rodzaju taktykę. Porozmawiam z nimi na ten temat. Dobrze, że mi to pani powiedziała – dodał.