Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Apelował, by "nie eskalować wojny na Ukrainie”

Władimir Putin gratuluje Donaldowi Trumpowi po wyborach w USA

W czwartek Władimir Putin przemawiał podczas corocznego spotkania klubu dyskusyjnego Wałdaj. Pogratulował wówczas Donaldowi Trumpowi i po raz pierwszy zabrał głos w sprawie wyborów USA.

- Można można mieć do niego dowolny stosunek. Mówiono, że jest głównie biznesmenem, że niezbyt dużo wie o polityce i że może narobić błędów. Ale jego zachowanie podczas zamachu na jego życie zrobiło na mnie wrażenie. Jest odważnym człowiekiem. Nie chodzi tylko o podniesioną rękę i apele do walki o wspólne wartości. [...] Człowiek ukazuje siebie w nietypowych warunkach. Trump pokazał się w sposób właściwy, odważny, jako mężczyzna – mówi Putin. - Jeżeli chodzi o politykę, to mam wrażenie, że zaszczuto go ze wszystkich stron i nie dawano mu wykonać żadnego ruchu. Bał się zrobić krok w prawo czy w lewo, albo powiedzieć niewłaściwe słowo. Nie wiem, co teraz będzie się działo, nie mam pojęcia. To jego ostatnia kadencja [...] To, co mówił odnośnie dążenia do odbudowy relacji z Rosją czy sprzyjania zakończeniu kryzysu ukraińskiego, moim zdaniem zasługuje na uwagę. Korzystając z okazji, chciałbym pogratulować mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Już mówiłem, że będziemy współpracować z każdym prezydentem USA, który zdobędzie zaufanie narodu amerykańskiego. I tak będzie – stwierdził Putin.

Prezydent Rosji zapytany został wówczas także, co jeżeli Trump zadzwoni do niego i powie: „Władimirze, spotkajmy się”. - Też mógłbym zadzwonić do niego, ale liderzy państw zachodnich kiedyś dzwonili do mnie niemal co tydzień, a później nagle przestali. Jeżeli nie chcą, to nie trzeba. Żyjemy, rozwijamy się, idziemy do przodu. Jeżeli ktoś z nich chce wznowić kontakty, nie mamy nic przeciwko – zaznaczył Putin.