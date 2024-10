Barack Obama pomaga walczyć Kamali Harris o głosy w Georgii. „Naprawdę pracowała w McDonald's”

- Pracowała w McDonaldzie, gdy studiowała, aby zarobić na swoje wydatki. Nie udawała, że pracuje w McDonaldzie, gdy ten jest zamknięty – mówił nawiązując do faktu, że na czas, gdy Trump założył fartuch pracownika McDonald's, lokal, w którym miało to miejsce, został zamknięty dla zwykłych klientów.



Występujący przed Harris reżyser Spike Lee ostrzegał uczestników wiecu, by nie dali się zwieść i nie zagłosowali na Donalda Trumpa. Z kolei Bruce Springsteen ostrzegał, że Trump chce być tyranem. - On nie rozumie tego kraju, jego historii, tego co oznacza być Amerykaninem – stwierdził.



Wybory prezydenckie w USA: 20 tys. osób na wiecu Kamali Harris w Georgii. Największy jak dotąd wiec wiceprezydent USA

W wiecu Harris w Georgii brało udział ok. 20 tys. osób – był to największy wiec zorganizowany do tej pory z jej udziałem. Dotychczas miano takie nosił wiec zorganizowany we wrześniu w Karolinie Północnej, w którym uczestniczyło ok. 17 tys. osób.



Wiec był próbą skapitalizowania poparcia celebrytów dla kandydatury Harris w sytuacji, gdy sondaże pokazują, że w stanach wahających się przewagę uzyskuje Trump.