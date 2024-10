Warto odnotować, że Szymon Hołownia z poparciem 10 proc. wypada lepiej niż jego Polska 2050 w większości badań i lepiej niż tworzona przez nią Trzecia Droga. Z jednej strony to zbyt dobry wynik, by wieszczyć koniec jego kariery politycznej, ale z drugiej jest on zbyt słaby, żeby dać Hołowni szansę na wejście do drugiej tury i wyrwanie się z politycznego narożnika, do którego marszałek Sejmu po części sam się schował, a po trochu zapędził go tam premier Donald Tusk.

Zawsze jest przestrzeń na kandydata antysystemowego w stylu Pawła Kukiza. Ale kto miałby nim być?

Jeśli zsumować poparcie dla prezydenta Warszawy, marszałka Sejmu i kandydatki Lewicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która dostała w sondażu 7,7 proc. głosów, widzimy, że kandydaci partii tworzących koalicję rządzącą mają dziś w sumie ponad 52 proc. poparcia, co może sugerować wygraną Trzaskowskiego dopiero w drugiej turze. Ale tu pojawia się kilka niewiadomych.

Po pierwsze, 13 proc. wyborców wciąż nie wie, na kogo zagłosuje. Po drugie, PiS ma wciąż większy potencjał niż te 22 proc., które dostaje w sondażu Nawrocki. Po trzecie zaś, pojawia się pytanie o start kandydata antysystemowego. Na to zwracają uwagę m.in. Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski w dużych badaniach społecznych na rocznicę wyborów 15 października. Jak zauważają, taki kandydat przyciągnąć może do urn osoby, które dziś uważają, że nie mają na kogo oddać głosu. Tak jak w 2015 r. Paweł Kukiz włączył do gry sporą część rozczarowanego elektoratu, torując zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, tak w 2025 r. nieznany kandydat antysystemowy mógłby dać szansę PiS. Tylko że ten kandydat jest jak yeti. Wielu o nim mówi, ale nikt go jeszcze nie widział.