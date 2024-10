Lewicowa wicemarszałek Senatu krytykuje Donalda Tuska. „Straszy Unią Europejską”

- Zawieszenie prawa do azylu to pójście w poprzek naszej konstytucji, wszystkich konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka, które Polska ratyfikowała i łamanie prawa unijnego – dodała.



Magdalena Biejat dziwi się, że Donald Tusk „straszy Polaków migrantami”

- Zadziwiające, że polityk, który jest premierem demokratycznego rządu, który z demokratycznymi hasłami szedł do wyborów, na ostatniej konwencji KO straszy Polaków migrantami i UE – mówiła też Biejat. Ta ostatnia uwaga to nawiązanie do innej wypowiedzi Tuska z soboty. Polski premier mówił, że nasz kraj „nie będzie respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo".

Do wypowiedzi Tuska odniosła się też marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Ona zwracała uwagę, że „premier powiedział też, iż osoby, które potrzebują i wsparcia dostaną pomoc i wsparcie”. - Poczekajmy na precyzyjne przedstawienie programu rządowego - dodała.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że ze strategią imigracyjną, którą zapowiedział w sobotę Tusk, koalicjanci KO mają zapoznać się w poniedziałek.