Sąd nad Węgrami w Parlamencie Europejskim. Von der Leyen atakuje Orbána

Zatrzymać migrantów za granicami

Drugi główny temat to migracja. – Bez zewnętrznych hotspotów nie jesteśmy w stanie obronić Europejczyków przed nielegalną migracją. Jak już kogoś wpuścimy, trudno go będzie odesłać z powrotem. Więc jest tylko jedno rozwiązanie: tylko ci mogą być wpuszczeni, którym wcześniej daliśmy zezwolenie – proponuje Orbán. I przy okazji puszcza oko do europejskiej lewicy, przekonując, że migracja podsyca antysemityzm, przemoc wobec kobiet i homofobię. Akurat to reżim Orbána oskarżany jest o antysemityzm, ograniczanie praw kobiet i społeczności LGBT.

Wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej było zaskakująco ostre

Wreszcie trzeci priorytet to rozszerzenie UE, przy czym węgierskiego premiera interesują tylko Bałkany Zachodnie, a z nazwy wymienił tylko Serbię. – Bez jej akcesji nie można ustabilizować Bałkanów – powiedział.

Bezprecedensowy atak na Orbana ze strony von der Leyen

To, co nastąpiło potem, to frontalna krytyka Orbána ze strony polityków głównego europejskiego nurtu. O ile ostrych słów ze strony eurodeputowanych należało się spodziewać, zresztą sam Orbán nie ukrywał, że taka polityczna debata w parlamencie jest normalna, to już wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej było zaskakująco ostre.

Nie zdarza się, żeby szef tej unijnej instytucji w tak otwarty sposób atakował rząd jednego z państw członkowskich. Widać wyraźnie, że von der Leyen zmęczona już jest walkami z Orbánem i zdała sobie sprawę, że dyplomatyczne nastawienie i tak już nic nie da. A frontalną krytyką może sobie przysporzyć politycznych zysków po stronie europejskiej lewicy, której głosów potrzebuje do zatwierdzenia nowej Komisji Europejskiej. – Ta debata zmieniła się w sąd na Węgrami. Nikt nie dał przewodniczącej Komisji uprawnień do recenzowania niezależnych rządów suwerennych państw – mówił Beata Szydło z PiS.