Betonowanie NIK. Co szykuje Marian Banaś?

Szymon Hołownia wprowadził bowiem do NIK na wiceprezesa swojego człowieka, Jacka Kozłowskiego, byłego wojewodę mazowieckiego (związanego z PO), wiceszefa Polski 2050. Polityk rządzącej koalicji: - Kozłowski to polityczny skoczek. Tusk nie zgodzi się na to, by został on prezesem NIK. Banaś chciałby kontynuować „misję”, czuje się na siłach, ale nie ma szans. A za chwilę NIK zacznie kontrolować obecny rząd.

Prezes Banaś chce zwiększyć liczbę departamentów z 14 do 16. I stworzyć osobny departament kontroli doraźnych (dziś jest w strukturze dep. strategii) oraz departament kontroli i współpracy międzynarodowej. Dwa nowe piony to ok. sześć nowych stanowisk kierowniczych (szefów i dwóch zastępców).

Po zmianie władzy nowy marszałek odblokował nominacje ludzi Banasia do kolegium NIK dla Jarosława Melnarowicza, dyrektora generalnego NIK i Michała Jędrzejczyka (który został także wiceprezesem NIK).