Po wyborach w USA dojdzie do próby atomowej? Doniesienia wywiadu

O swoich ustaleniach, na temat planów Korei Północnej, przedstawiciele południowkoreańskiego wywiadu poinformowali w czwartek parlamentarzystów z Korei Południowej.



Ile kilogramów plutonu ma Korea Północna?

Narodowa Służba Wywiadu (NIS) poinformowała o swoich ustaleniach parlamentarną komisję ds. wywiadu. Według południowokoreańskiego wywiadu Pjongjang może też zdecydować się na inne posunięcie i przeprowadzić po wyborach próbę pocisku międzykontynentalnego – mówili Lee Seong-Kweun, parlamentarzysta Partii Władzy Ludowej i Park Sun-won, z opozycyjnej Partii Demokratycznej.



Wywiad Korei Południowej szacuje, że Północ posiada ok. 70 kg plutonu i znaczącą ilość wzbogaconego uranu, co wystarczy do zbudowania dwucyfrowej liczby głowic atomowych.



Zdaniem południowokoreańskiego wywiadu Pjongjang myślał o wyborach w USA, gdy opublikował zdjęcie wirówek do wzbogacenia uranu, co było rzadkim dowodem na to, że Korea Północna kontynuuje swój program nuklearny.