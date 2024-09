Przemysław Czarnek o słowach Szymona Hołowni: Mamy zapowiedź zamachu konstytucyjnego

Przemysław Czarnek o słowach Szymona Hołowni: Zapowiadają łamanie prawa konstytucyjnego

Przemysław Czarnek, zapytany o słowa Szymona Hołowni, stwierdził, że „mamy zapowiedź zamachu konstytucyjnego”. - Muszą mieć tego świadomość panowie, że zapowiadają łamanie prawa konstytucyjnego - powiedział.

Polityk, podczas rozmowy, odniósł się także do słów Donalda Tuska o demokracji walczącej. - Każdy w historii, kto walczył z demokracją, używał jakiejś swojej demokracji z dodatkowym przymiotnikiem, albo była to demokracja ludowa, albo liberalna, a teraz jest demokracja walcząca, która miałaby uzasadniać nieprzestrzeganie prawa konstytucyjnego przez pana Tuska et consortes – zaznaczył.

Czarnek: Zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego? Patologiczny przypadek

Komentując sprawę Ryszarda Czarneckiego, który został zatrzymany w Warszawie, przewieziony do Katowic i przed północą wypuszczony, Czarnek stwierdził zaś, że to „sprawa patologiczna”. - To jest przypadek dość patologiczny – zatrzymywanie w kominiarkach na lotnisku po to, żeby zawieźć do Katowic i wypuścić - podkreślił. - Że ktoś lobbuje na rzecz polskiej uczelni w Uzbekistanie? - dodał były minister edukacji, zaznaczając, że można było Ryszarda Czarneckiego wezwać do prokuratury.