Dla byłej prokurator i senator Kalifornii nie będzie to jednak łatwe. Miliarder wcześniej brał już udział w sześciu debatach prezydenckich, podczas gdy Harris wystąpi w takiej roli w Filadelfii po raz pierwszy. Od chwili ogłoszenia jej startu w wyborach prezydenckich siedem tygodni temu nie odważyła się udzielić żadnego wywiadu poza tym dla wspomnianego już CNN, gdzie starannie unikano niewygodnych pytań. Efekt: aż 27 proc. Amerykanów przyznaje, że nie bardzo wie, co reprezentuje kandydatka demokratów. To trzy razy więcej niż w przypadku Trumpa.

Wybory w USA: Jeśli Amerykanie mają posłać pierwszą kobietę do Białego Domu, to musi ona pokazać, że jest opanowana i silna

Zanim pokaże, że panuje nad materią wyborczą, Harris musi udowodnić, że panuje nad sobą. Wykazać, że nie daje się sprowokować atakami swojego rywala, nie wpada w pułapkę ordynarnych oskarżeń odnoszących się np. do jej pochodzenia etnicznego. Amerykanie jeszcze nigdy nie posłali do Białego Domu kobiety. Jeśli się na to zdecydują, to zrobią to tylko w przekonaniu, że chodzi o osobę wyjątkowo silną, o mocnej psychice.

Jedno obraźliwe słowo na temat pochodzenia Harris może więc zrujnować plan republikanów zdobycia Białego Domu

Ale Harris musi też zaprezentować się jako nosicielka odnowy kraju. Większość Amerykanów ocenia bowiem źle kadencję Bidena. Mimo że od osłon socjalnych po program inwestycji w infrastrukturę prezydent zrobił wiele, aby amerykańskie społeczeństwo było bardziej sprawiedliwe. Ale efekty jego decyzji będą widoczne z czasem, a drożyzna, efekt wojny w Ukrainie, daje się dramatycznie we znaki już teraz.

Tyle że Harris firmowała politykę Bidena przez minione trzy i pół roku. Trudno będzie jej więc się od tego odciąć. To będzie jedna z głównych linii ataku Trumpa. Tym bardziej skuteczna, że więcej (55 proc.) Amerykanów uważa, iż jest on wiarygodny w tym, co mówi, niż deklaruje (45 proc.) to w przypadku Harris. Bo też demokratka wiele razy zmieniała zdanie, jak choćby w sprawie wydobycia ropy poprzez szczelinowanie hydrauliczne: w przeszłości w imię ochrony środowiska była temu przeciwna, dziś dla obniżenia cen paliw jest za.