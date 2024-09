- To było o programie 800 plus, programie rządowym, nie było tam materiałów Prawa i Sprawiedliwości. To były pikniki wojskowe – oświadczył.

Bocheński przyznał, że decyzja PKW „nie satysfakcjonuje go prawnie” i utrudnia działalność partii, a obcięcie dotacji to „czynnik, który kierownictwo PiS będzie brało pod uwagę” w wyborach prezydenckich.



Tobiasz Bocheński kandydatem PiS w wyborach prezydenckich?

Europoseł PiS pytany był o swoją decyzję w kwestii startu w nadchodzących wyborach głowy państwa, jako kandydat posiadający cechy wymienione niedawno przez prezesa partii – ma być " młody, wysoki, okazały, przystojny".

Bocheński stwierdził, że są to jedynie niektóre pożądane cechy kandydata, oprócz nich ważne są też „wartości, wiedza i wykształcenie”. Uniknął jednak odpowiedzi na pytanie, czy zdecyduje się stanąć przed komisją PiS, która ma być już na finiszu prac nad wyłonieniem kandydata.

Nazwisk osób branych pod uwagę Bocheński nie ujawnił i pozostały one „słodką tajemnicą”, podobnie jak to, czy on sam jest wśród nich.