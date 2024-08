X może zostać zawieszony w Brazylii do czasu wskazania przez firmę nowego przedstawiciela prawnego i zapłacenia grzywien za naruszenie brazylijskiego prawa.



Tymczasem we wpisie z oficjalnego konta X zapowiedział, że nie będzie stosował się do zaleceń brazylijskich władz. "Wkrótce spodziewamy się, że sędzia Alexandre de Moraes nakaże zamknięcie X w Brazylii - tylko dlatego, że nie chcemy zastosować się do jego nielegalnych poleceń, by cenzurować politycznych przeciwników" - głosi komunikat.



Zdaniem serwisu X sędzia de Moraes chce, by firma łamała obowiązujące w Brazylii prawo.



Czytaj więcej Biznes Rosyjski Elon Musk i biologiczny ojciec 100 dzieci. Kim jest Paweł Durow, twórca Telegrama? Rosyjski Elon Musk, genialny programista, biologiczny ojciec co najmniej setki dzieci - w taki sposób najczęściej opisywany jest Paweł Durow, założyciel platformy Telegram, który został zatrzymany 24 sierpnia przez francuską policję na paryskim lotnisku. Co wiemy o przedsiębiorcy-miliarderze?

W najbliższych dniach X ma też opublikować żądania przedstawione przez brazylijskiego sędziego w ramach transparentności.



Konta bankowe firmy Starlink zablokowane w Brazylii

De Moraes zarządził zablokowanie wielu kont, które popierały byłego prezydenta, Jaira Bolsonaro, w związku z tym, że w ich sprawie toczy się śledztwo dotyczące szerzenia dezinformacji. Zagroził też odpowiedzialnością prawną przedstawicielce X w Brazylii, gdyby konta te zostały reaktywowane.