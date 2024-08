Premier Donald Tusk powiedział, że w obecnym Sejmie nie ma większości dla zmiany przepisów dotyczących aborcji. Czy te projekty, które są w Sejmie, pójdą do kosza?

Projekty dotyczące przerywania ciąży na pewno do kosza nie pójdą. Premier powiedział, że dziś nie ma większości dla legalnej aborcji i tak rzeczywiście jest. Natomiast wszyscy wiemy, że politycy potrafią zmienić zdanie. W przypadku aborcji nie jest to łatwe, ale nie można powiedzieć, że niemożliwe. Posłanki Koalicji Obywatelskiej cały czas próbują przeforsować ustawy dotyczące legalnej aborcji i ustawę dekryminalizacyjną. Liczę, po rozmowach, które będziemy prowadzić z PSL, ludowcy zecydują się, może pod pewnymi warunkami, projekt dekryminalizujący aborcję poprzeć.

O jakich warunkach mówimy?

PSL na razie nie zgłosił żadnych uwag do tej ustawy. Dlatego też byłyśmy zaskoczone taką skalą głosowań przeciw. Posłanki PSL, które brały udział w pracach nadzwyczajnej komisji zajmującej się projektami aborcyjnymi, nie zgłaszały żadnych uwag. Być może teraz one będą i jesteśmy gotowe, by tych uwag wysłuchać. Tak jak uwzględniliśmy uwagi Polski 2050. Liczę, że PSL powie, co w tych ustawach chciałoby poprawić. Na pewno się nie poddamy, bo to zobowiązanie złożone wyborcom. Także Rafał Trzaskowski na Campusie nie był tak pesymistyczny jak Donald Tusk i zaznaczył, że po wyborach prezydenckich jest szansa na zmianę sytuacji politycznej, a otwartość na zmiany prawa do aborcji będzie większa.