Program Nowego Frontu Ludowego prowadzi do bankructwa Francji

Po początku tygodnia NFP, który zdobył 182 posłów, zaproponował głowie państwa mianowanie na szefową rządu nikomu nieznaną do tej pory urzędniczkę paryskiego ratusza Lucie Castets. Prezydent się jednak na to nie zgodził. Nie bez racji uznał, że taki gabinet przetrwałby najwyżej 48 godzin, do czasu przegłosowania przez pozostałe ugrupowania wotum nieufności.

Przede wszystkim jednak Macron sprzeciwia się dojściu do władzy NFP z powodów merytorycznych. Sojusz, kierowany przez byłego trockistę, lidera radykalnej Francji Niepokornej (FI) Jeana-Luca Mélenchona, chce wprowadzić w życie program, który nie tylko oznaczałby rozmontowanie wprowadzanych od 2017 roku przez prezydenta reform, ale wpędziłby kraj w poważne problemy finansowe. Z badań towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz wynika, że już w 2025 roku francuski dług skoczyłby ze 111 proc. do 115 proc. PKB, a deficyt budżetowy poszybowałby do 6 proc. PKB. Analitycy ostrzegają, że mogłoby to wywołać na tyle duży niepokój inwestorów i wzrost rentowności francuskich obligacji, że republice groziłby kryzys finansów publicznych. Z kolei podniesienie o 92 mld euro rocznie podatków w kraju, który i bez tego pobiera proporcjonalnie największą daninę fiskalną w Unii, doprowadziłoby do spowolnienia wzrostu gospodarczego do 1 proc. już w przyszłym roku.

Macron miał nadzieję, że naprędce sklecony przed wyborami parlamentarnymi NFP się rozpadnie, bo od Mélenchona odejdą bardziej umiarkowane siły, przede wszystkim Socjaliści i Zieloni. Liczył w szczególności na popularnego Raphaela Glucksmanna, którego działający w ramach Partii Socjalistycznej ruch Place Publique zdobył dobry wynik w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Prezydent Macron jest tak niepopularny, że mało kto chce z nim współpracować

Jednak nic takiego się nie zapowiada. Były prezydent François Hollande, który z list NFP zdobył mandat deputowanego z departamentu Corrèze, zarzucił Macronowi łamanie ducha konstytucji.

– To nie prezydent, lecz parlament powinien rozstrzygnąć, czy Castets ma większość – uznał.