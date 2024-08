O dokonanej wymianie więźniów poinformował na platformie X premier Donald Tusk. Jak zaznaczył Jacek Dobrzyński, Rubcowa zwolniono na prośbę władz USA, którą polskie władze zaakceptowały.

Pytania o podstawy zwolnienia Pawła Rubcowa

Po wymianie pojawiły się jednak pytania o podstawę prawną zwolnienia Pawła Rubcowa. Pytał o to m.in. Ireneusz Cezary Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych PAN. „Przecież prezydent musiał ułaskawić Rubcowa, aby można go było włączyć do pakietu wymienianych. Tylko że ten Rubcow nie został jeszcze prawomocnie skazany... Nie został nawet w ogóle skazany, bo nie było i pierwszej instancji...” - pisał prawnik.

Przywoływał przy tym przykład Mariusza Kamińskiego i Michała Wąsika, którzy doczekali się ułaskawienia przez prezydenta. „Przecież niedawno wokół Kamińskiego i Wąsika twierdzono, że nie wolno prezydentowi przed prawomocnym wyrokiem skazującym aktu łaski czynić. A teraz byłby akt łaski, gdy człowiek na proces karny w areszcie dopiero czeka” - dowodził. „Nie widzę innego wariantu niż ułaskawienie, aby z przestrzeganiem przypisów polskiego prawa, włączyć Rubcowa do wymiany. W ciekawy sposób wracałaby nam dyskusja o Kamińskim/Wąsiku" - zauważył Ireneusz Cezary Kowalski.