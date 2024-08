Jaki wpływ decyzji PKW na kampanię prezydencką?

Pytany o to, czy decyzja PKW będzie miała wpływ na kampanię przed wyborami prezydenckimi, prof. Ossowski odpowiedział, że w jego ocenie decyzja nie będzie trwała aż tak długo. - Na decyzję Sądu Najwyższego nie będziemy czekać aż tak długo jak w normalnym postępowaniu karnym czy cywilnym — powiedział gość Beaty Ćwik-Śwideckiej.

Jak zauważył prof. Szymon Ossowski, "na szczęście dla PiS" jest już po wyborach parlamentarnych i samorządowych. - Brak pieniędzy z subwencji to brak środków na normalne funkcjonowanie partii. PSL ledwie przetrwało wiele lat temu, musiało sprzedać swoją siedzibę. Nowoczesna w zasadzie przestała być partią samodzielną, musiała "przykleić się" do Platformy - zauważył politolog. - Bez pieniędzy nie ma polityki - dodał.

Zauważył, że w Polsce partie są finansowane z budżetu, a możliwości pozyskiwania środków przez partie polityczne są bardzo ograniczone. - PiS na pewno nie upadnie, ale utrata milionów złotych z subwencji musi spowodować problemy z bieżącym funkcjonowaniem partii - powiedział.

Negatywny dla PiS scenariusz i odejścia posłów? „Powody raczej nie byłyby finansowe”

Czy to mogłoby oznaczać ruchy polityczne, na przykład odejście posłów do innych partii? Na to pytanie prof. Ossowski odpowiedział, że gdyby rzeczywiście tak się stało, powody raczej nie byłyby finansowe, a związane z możliwym konfliktem wewnętrznym. Utrata środków, jego zdaniem, "mogłaby utrudnić finansowanie kampanii", ale "są kredyty, pożyczki".

Jak zaznaczył prof. Ossowski, on sam nie wierzy do końca w negatywny dla PiS scenariusz. Zwrócił uwagę, że zapisy kodeksu wyborczego dotyczą komitetów wyborczych. - Rozumiem, że były te wszystkie pikniki wojskowe, 800 plus, ale PKW może nie być łatwo wykazać, że było to jednak finansowanie agitacji wyborczej konkretnej partii politycznej, czyli złamaniem reguł kampanii - zwrócił uwagę prof. Ossowski.

Wcześniejsze wybory? „Element taktyki politycznej”

Pytany o możliwość rozpadu koalicji i rozpisania nowych wyborów, prof. Ossowski odparł, że jego zdaniem podobne zapowiedzi to element taktyki politycznej. "Lekka groźba" ze strony Donalda Tuska ma "spacyfikować działania lewego i prawego skrzydła" Koalicji, w której najsilniejsza jest Platforma Obywatelska, a mniejsze ugrupowania walczą o swoją pozycję oraz samodzielność i przetrwanie. PSL, zawsze odwołujące się do swojej wieloletniej tradycji, „raczej nie wyobraża sobie, żeby nie być osobną partią”. To samo dotyczy Lewicy. - Pokazywanie własnej autonomii to takie trochę „rozpychanie się” wewnątrz i przypominanie Donaldowi Tuskowi, ze bez nich tej koalicji nie będzie — uważa politolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.