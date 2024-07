Grożąc Izraelowi inwazją, Erdogan naraża się jedynie na śmieszność

– Tak jak weszliśmy do Karabachu, tak jak uczyniliśmy to w Libii, to samo możemy zrobić z nimi. Nie ma niczego, czego nie bylibyśmy w stanie dokonać – te słowa Recepa Erdogana wypowiedziane na zgromadzeniu partyjnym rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) nad Morzem Czarnym znalazły się na czołówkach światowych serwisów informacyjnych.

Z nimi – to znaczy z Izraelem, o czym mówił prezydent wcześniej, zapowiadając, że Turcja musi być silna, „aby Izrael nie mógł robić tych rzeczy Palestyńczykom”.

Erdogan próbuje przelicytować opozycyjne środowiska islamskie w wyrażaniu poparcia dla Palestyńczyków

Takich słów nikt się nie spodziewał, tym bardziej w chwili, gdy Izrael przygotowuje się do ataku na libański Hezbollah, co grozi wielką wojną w regionie Bliskiego Wschodu. Turcja to w końcu druga potęga militarna NATO i samodzielna decyzja o wojnie z Izraelem jest po prostu niewyobrażalna. To nie Górski Karabach, gdzie Turcja wspomagała militarnie Azerbejdżan, czy Libia, gdzie tureckie oddziały walczą po stronie rządu uznanego przez społeczność międzynarodową.

– Wypowiedź prezydenta nie oznaczała, iż Turcja przygotowuje się do wypowiedzenia wojny Izraelowi. Chodziło raczej o retoryczne przelicytowanie opozycji ze środowisk islamskich w jej deklaracjach wsparcia walki Palestyńczyków z Izraelem –mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ilter Turan, emerytowany politolog z Uniwersytetu Bilgi w Stambule.