Władysław Kosiniak-Kamysz: Krzyż jest symbolem wolności i tożsamości

Podkreślił, że partia nie występuje w sprawach religijnych. – Przychodzą do nas ludzie o skrajnych poglądach w tej kwestii, jak np. senator Filip Libicki, a wicemarszałkiem po raz kolejny rekomendacji jest Michał Kamiński – tłumaczył. – Osoby o skrajnych poglądach są w jednym klubie. Bo wolność to siła i my też z tego czerpiemy, żeby pójść do przodu – dodał.

Przypomniał też o programie partii. – Nasze wielkie zobowiązanie to niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców i to jest być albo nie być PSLu i Trzeciej Drogi w koalicji – powiedział. – Dla nas to jest sprawa święta w ujęciu gospodarczym. Wolność gospodarcza potrzebuje oddechu. Udało się wprowadzić wakacje od ZUS, ale potrzebujemy tego impulsu rozwojowego, potrzebujemy postawienia na tę postawę patriotyzmu gospodarczego, bezpieczeństwa państwa. Budowa naszej wolności to jest też budowa wolności gospodarczej i bezpieczeństwa inwestycji w gospodarce. Silna gospodarka wygrywa każdą wojnę – dodał.

Zapowiedział też, że w najbliższych dniach PSL zaprezentuje ustawę o wychowaniu patriotycznym. – Nie może być tak, że za zmianą każdej kadencji rządu będzie szła zmiana listy kanonu lektur obowiązujących w Polsce – mówił. – Nie może być tak, że za zmianą kadencji rządu będziemy zmieniać naszych bohaterów, o których uczą się nasze dzieci w szkole. Nie może być tak, że w podręcznikach za każdą kadencją rządu będzie trzeba wykreślać lub dopisywać nowe zdania – mówił.

Jak dodał, musi być trzon który jest niezmienny. – W Polsce jest miejsce dla naszych bohaterów: Witosa i Piłsudskiego, dla Dmowskiego i dla Daszyńskiego, dla Paderewskiego i Korfantego dla Ojców Niepodległości, którzy w 1989 roku przeprowadzili Polskę z ciemnych lat komunizmu do pełnej wolności i suwerenności. Jest miejsce w naszej historii i nauce dla Jacka Kuronia i Kornela Morawieckiego, dla tych wszystkich którzy przyczynili się do tego, niezależnie, z jakiego obozu politycznego pochodzą – tłumaczył.