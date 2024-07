Donald Trump wygrał wcześniej prawybory organizowane przez Partię Republikańską, w której jego najpoważniejszą rywalką była Nikki Haley. W czasie Konwencji Krajowej w Wisconsin zostanie oficjalnie ogłoszony jako kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta.



Konwencja Krajowa Partii Republikańskiej odbędzie się w Milwaukee zgodnie z planem, mimo zamachu na życie Trumpa, do którego doszło na sobotnim wiecu wyborczym.



Donald Trump: Nie pozwolę, by zabójca zmusił mnie do czegokolwiek

Trump napisał w mediach społecznościowych, że zastanawiał się nad opóźnieniem swojego przyjazdu do Wisconsin o dwa dni, ale „zdecydował, że nie może pozwolić, aby 'strzelec' lub potencjalny zabójca zmusił go do zmiany harmonogramu, czy do czegokolwiek innego”.



Konwencja odbędzie się w hali, w której na co dzień swoje mecze rozgrywa grająca w lidze NBA drużyna Milwaukee Bucks.