Dyplomatyczne podróże Viktora Orbana pod lupą. Jest reakcja Unii Europejskiej

Jak tłumaczy rozgłośnia, na razie chodzi o wyjaśnienie sprawy tych wizyt. W krajach członkowskich Unii rosną obawy co do przypisywania sobie przez Orbana roli, której nikt mu nie powierzył. – Powinno być jasne, że reprezentuje on jedynie swój własny kraj — powiedział anonimowy unijny dyplomata korespondentce RMF FM.

Viktor Orban nie ma mandatu do reprezentowania Unii na zewnątrz

Unijni rozmówcy rozgłośni twierdzą, że to dopiero przedsmak napięcia, które jeszcze wzrośnie, gdy za dwa tygodnie znowu pojawi się kwestia blokowanych przez Budapeszt pieniędzy na uzbrojenie dla Ukrainy. Chodzi o ponad 6 miliardów euro.

Na temat aktywności dyplomatycznej premiera Węgier wypowiedzieli się również przywódcy UE. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, odpowiedzialny za relacje UE z krajami trzecimi na szczeblu szefów państw i rządów, a także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, reprezentujący wspólnotę na poziomie ministrów, oświadczyli, że Orban nie ma mandatu do reprezentowania Unii na zewnątrz. Według rzecznika Komisji Europejskiej Erica Mamera Budapeszt nie poinformował Brukseli o planowanych wizytach szefa węgierskiego rządu.

Węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych odwołało zaplanowaną na poniedziałek w Budapeszcie wizytę szefowej niemieckiej dyplomacji Annaleny Baerbock.