Czytaj więcej Polityka Wybory w Wielkiej Brytanii: Ministrowie tracą miejsca w parlamencie Minister obrony Wielkiej Brytanii, Grant Shapps, stracił mandat w wyborach do Izby Gmin. Mandaty tracą też inni członkowie rządu Rishiego Sunaka.

- Partia Pracy wygrała te wybory powszechne i zadzwoniłem już do sir Keira Starmera, by mu pogratulować zwycięstwa — powiedział Sunak.



Premierzy Wielkiej Brytanii od 1940 roku PAP

- Dziś dochodzi do zmiany władzy w pokojowy i uporządkowany sposób, przy dobrej woli wszystkich stron. To jest coś, co powinno dać nam pewność co do stabilności i przyszłości naszego kraju — podkreślił Sunak.



Najwyższym rangą ministrem rządu Sunaka, który stracił mandat, jest jak dotąd minister obrony, Grant Shapps

Rishi Sunak złoży w piątek dymisję na ręce króla Karola III

Miejsce w Izbie Gmin obronił, wbrew wcześniejszym doniesieniom, kanclerz skarbu Jeremy Hunt, który według wcześniejszych doniesień miał stracić mandat na rzecz polityka Liberalnych Demokratów.