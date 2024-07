Północnokoreańska telewizja zaczęła nadawać swój program za pośrednictwem rosyjskich, a nie - jak dotąd - chińskich satelitów, podaje w analizie amerykański think-tank Institute for the Study of War (ISW), powołując się również na informacje z południowokoreańskiego ministerstwa zjednoczenia. Wpłynęło to na zdolność Korei Południowej do monitorowania północnokoreańskiej telewizji państwowej.