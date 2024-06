Wybory we Francji. Czy Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen przejmie władzę? Francuzi głosują

Przewodniczący Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

System wyborczy we Francji

Z wypowiedzi przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego wynika, że partia Jordana Bardelii nie zamierza brać odpowiedzialności za rządy, jeśli nie zdobędzie w parlamencie większości bezwzględnej.

Oszacowanie na podstawie sondaży dokładnej liczby mandatów, jakie dany blok zdobędzie w wyborach, jest trudne ze względu na ordynację wyborczą w wyborach do parlamentu Francji. W pierwszej turze mandaty otrzymują tylko ci kandydaci, którzy uzyskają większość bezwzględną w danym okręgu przy frekwencji wynoszącej co najmniej 25 proc. Jeśli nikt nie uzyska takiej większości, do drugiej tury przechodzą kandydaci z poparciem ponad 12,5 proc. W przeszłości w drugiej turze różne ugrupowania zawierały taktyczne sojusze przeciwko Zjednoczeniu Narodowemu (dawnemu Frontowi Narodowemu). Druga tura wyborów parlamentarnych we Francji odbędzie się 7 lipca.

Francja. Emmanuel Macron mówi, że nie odejdzie

Prezydent Emmanuel Macron oświadczył przed głosowaniem, że bez względu na wynik wyborów pozostanie na stanowisku do końca swojej kadencji, czyli do maja 2027 r. Wcześniej Marine Le Pen sugerowała, że Macron powinien ustąpić z urzędu po wyborach parlamentarnych. Deklaracja Macrona oznacza, że jeśli Zjednoczenie Narodowe zdobędzie większość bezwzględną, będzie przez trzy lata zmuszone do kohabitacji z obecnym prezydentem.

We Francji Zgromadzenie Narodowe odpowiada za przepisy wewnętrzne, z kolei prezydent określa politykę zagraniczną i obronną.