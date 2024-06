Joe Biden wypadł źle? Amerykanista: Joe Biden jest za stary na urząd prezydenta

Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Debata Joe Biden-Donald Trump. Klęska Bidena. Ameryka pozostawiona na pastwę Trumpa Prezydent Joe Biden zagrał pokerowo. Decydując się jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej kampanii wyborczej na debatę telewizyjną z Donaldem Trumpem miał nadzieję, że odwróci niekorzystne sondaże. Ale pokazał jedynie, że nie ma sił na to, by sprawować urząd przez drugą kadencję.

Czy debata nie miała miejsca zbyt wcześnie? - Zastanawiano się co obie strony mogą ugrać. Wydawało się, że zgoda Bidena by grać tak wcześnie to jest próba odkłamania wizerunku staruszka, który nie nadaje się na urząd prezydenta. Być może chciano też pokazać, że Trump jest niereformowalny. Tylko, że sama formuła debaty na to nie pozwoliła. Najgorszej strony Trumpa nie udało się pokazać. Liczono że Biden zaprezentuje się z najlepszej strony - konkludował ekspert.