– Przed brexitem przyjeżdżali tu Europejczycy, w tym Polacy. Teraz zastąpili ich Afrykanie i Azjaci – mówi mi czarnoskóry Alex, świeży absolwent studiów ekonomicznych uniwersytetu w Coventry, który do Anglii przyjechał z Ghany. Kieruje autem Ubera, którym jedziemy do oddalonego o 40 km Stratford-upon-Avon, miejsca urodzenia Szekspira. Po prywatyzacji kolei to zdecydowanie najlepszy i najtańszy sposób dotarcia do przecież pobliskiej, czołowej atrakcji turystycznej królestwa.

W kolejce do operacji czy konsultacji lekarskiej czeka 8 milionów Brytyjczyków

Już dziesięć lat temu premier David Cameron zapowiadał, że sprowadzi emigrację netto poniżej 100 tys. osób rocznie. Teraz wynosi ona jednak 700 tys. osób. Ale do swoich krajów zaczęli wracać obywatele UE, nastąpił zaś masowy napływ pracowników i studentów z państw zamorskich. Czołowa obietnica zwolenników brexitu – przywrócenie kontroli nad granicami kraju – okazała się w oczach wielu Brytyjczyków fikcją.

Innym symbolem niemocy rządzących nieprzerwanie od 2014 roku torysów jest stan służby zdrowia (NHS). Na operację lub zabieg czeka teraz 8 milionów pacjentów. To o 5 milionów więcej, niż gdy władzę miała Partia Pracy.

Po odejściu w atmosferze skandalu Johnsona we wrześniu 2022 roku Partia Konserwatywna nie zdołała znaleźć wiarygodnego przywódcy

Na fatalnym wyniku torysów zaciążyła też dynamika polityczna. Po odejściu w atmosferze skandalu Johnsona we wrześniu 2022 roku Partia Konserwatywna nie zdołała znaleźć wiarygodnego przywódcy. Do tego stopnia, że Rishi Sunak musiał przyciągnąć do rządu (jako szefa MSZ) skompromitowanego wynikiem referendum rozwodowego Davida Camerona.

Pozycję torysów dobił Nigel Farage. Jego ówczesna Partia Brexitu nie wzięła udziału w wyborach w 2019 roku, jednak w czerwcu okazało się, że jej nowa emanacja pod nazwą Reform UK będzie startować 4 lipca. Sondaże dają jej teraz około 20 proc. poparcia, mniej więcej tyle, co Partii Konserwatywnej.