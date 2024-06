Stacja CNN, gospodarz debaty zaplanowanej na 27 czerwca, poinformowała, że tylko prezydent Joe Biden i były prezydent Donald Trump spełnili warunki udziału przed wyznaczonym terminem, który mijał w czwartek.

Reklama

Warunki te obejmowały pojawienie się na wystarczającej liczbie stanowych kart do głosowania, aby potencjalnie wygrać prezydenturę, a także uzyskanie co najmniej 15 proc. poparcia wyborców w czterech oddzielnych sondażach krajowych.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Pojedynek Biden - Trump. Pierwsza od miesięcy zmiana lidera Prezydent Joe Biden po raz pierwszy od października ubiegłego roku wyprzedza w sondażu prezydenckim Donalda Trumpa - wynika z badania przeprowadzonego przez Fox News.

CNN organizuje debatę. Pierwszy pojedynek Trump - Biden

Do tej pory Kennedy uzyskał co najmniej 15 proc. w zaledwie trzech zatwierdzonych sondażach, a według obliczeń CNN zakwalifikował się do głosowania w zaledwie sześciu stanach. Nie wystarczyłoby to do wygrania wyborów prezydenckich.

Kennedy twierdzi, że wymogi sieci telewizyjnej były niesprawiedliwe i miały na celu utrzymanie go poza sceną z kandydatami, którzy woleliby pojedynek jeden na jednego.