Każdego napastnika, który przekracza naszą granicę albo zatrzymujemy, albo — jeśli nie możemy zatrzymać - nie ma powodu, byśmy do nich nie strzelali Marek Sawicki, poseł PSL

- Zamykanie granic nic nie daje, bo ono działa w dwie strony. Niech pan poseł zapyta przedsiębiorców co o tym sądzą - dodał poseł PSL nawiązując do faktu, że Niemcy są głównym partnerem gospodarczym Polski.



Marek Sawicki: Jeśli ktoś wdziera się siłą do Polski, wspierany przez obce służby, to jest wojna

Sawickiego pytano też o to, czy polscy żołnierze powinni używać broni na granicy z Białorusią wobec próbujących ją nielegalnie sforsować imigrantów.



- Ja jestem przeciwko strzelaniu do ludzi. Natomiast ja jestem za tym, abyśmy pilnowali naszej granicy. Jeśli ktoś wdziera się siłą i jeszcze jest wspierany przez obce służby, to jest zwyczajna wojna. Każdego napastnika, który przekracza naszą granicę albo zatrzymujemy, albo — jeśli nie możemy zatrzymać - nie ma powodu, byśmy do nich nie strzelali — odparł.



W kontekście żołnierzy, którzy usłyszeli zarzuty za użycie broni na granicy z Białorusią na przełomie marca i kwietnia Sawicki mówił, że "akurat ci żołnierze zachowali się w sposób niezgodny z prawem użycia broni".



- Ja jestem człowiekiem starej daty i byłem przeszkolony w wojsku. W mojej ocenie ta sytuacja, która miała miejsce na granicy nie wymagała zmiany żadnych przepisów prawa, wystarczy, aby używać broni zgodnie z obowiązującymi przepisami - stwierdził.