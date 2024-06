Andrzej Duda: Skoro Putin chce, by Rosjanie masowo ginęli, to należy to spełnić

- Rosyjski imperializm nie może zostać zaspokojony. Jego pazerność, jego brutalna żarłoczność nie może zostać zaspokojona terytoriami Ukrainy. Rosyjski imperializm musi zostać skarcony. Temu smokowi musi zostać łeb obcięty - powiedział przed wylotem do Szwajcarii prezydent Andrzej Duda.



Aktualizacja: 15.06.2024 10:25 Publikacja: 15.06.2024 10:18