Bal debiutantów: Rosja szykuje się do polityki dynastycznej

Proces dziedziczenia imperium ojców

Ale nie tylko dzieci Władimira Putina brylowały na forum, na którym kiedyś występowali kanclerze Niemiec, prezydenci Francji czy przywódca Chin, a obecnie głównymi gośćmi była delegacja afgańskich talibów (cały czas formalnie uznawanych w Rosji za organizację terrorystyczną). Syn szefa prezydenckiej administracji Antona Wajno, córka byłego ministra obrony Siergieja Szojgu, syn przyjaciela z Putina z Leningradu Jurija Kowalczuka, syn zastępcy szefa prezydenckiej administracji Siergieja Kirienko, dzieci przyjaciół Putina z czasów dzieciństwa i bankierów Rottenbergów oraz wielu innych zapełnili sale konferencyjne w Petersburgu.

- Proces dziedziczenia imperium stworzonego przez ojców już trwa. Jego częścią jest wyprowadzenie potomków z cienia i wprowadzenie do sfery publicznej. Forum w Petersburgu świetnie się do tego nadaje – wyjaśnia Gałliamow.

Nowe idee w Rosji: średniowiecze, pańszczyzna, niewolnictwo

Jednocześnie powoli nabiera obrotów propaganda, która próbuje przedstawić Rosjanom zupełnie inne porządki społeczne – przede wszystkim po to, by usankcjonować władzę dzieci obecnej elity.

- Ludziom próbują wmówić, że społeczeństwo stanowe (takie, jak w średniowieczu-red.) to coś bardzo dobrego, a nierówność to rzecz właściwa i zupełnie normalna – wyjaśniał rosyjska historyk Dina Chapajewa zajmująca się średniowieczem i próbami ożywienia jego idei we współczesnej Rosji.

- Myślę, że Putin i jego otoczenie rozumieją: zbudowanie imperium w XXI wieku to zadanie niełatwe, i by to zrobić, należy zmienić strukturę społeczeństwa a ludzi przekonać, że zależność społeczna i niewolnictwo to świetne sprawy – dodaje.