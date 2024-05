Trzy wnioski do prokuratury ws. wyborów kopertowych. Jest zapowiedź

Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych skieruje do prokuratury zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego - zapowiedział w czwartek wiceprzewodniczący komisji Jacek Karnowski (KO). Dodał, że nie będzie to jedyne zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.