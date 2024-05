Jerzy Buzek: PiS bije brawo Orbánowi, który rozsadza UE od środka

Ale to jest koniec pańskiej kariery politycznej?

Na pewno nie koniec mojej aktywności publicznej.

Jaki jest bilans obecności Polski w UE?

Niezwykle korzystny. Środki unijne, które są najłatwiejsze do dostrzeżenia, całkowicie zmieniły nasz kraj. Były świetnie absorbowane, dzięki naszym samorządom. Ale to nie jest największy uzysk, który mamy z naszego członkostwa w UE. To, że uczestniczymy we wspólnym rynku, daje nam dwa–trzy razy więcej środków finansowych niż same środki unijne. Mali i średni przedsiębiorcy czy rolnicy opanowali europejski rynek i dzisiaj eksportujemy z Polski z tych dwóch sektorów kilkakrotnie więcej, niż importujemy. Jednocześnie mamy też spore inwestycje zagraniczne w naszym kraju, a to dla gospodarki oznacza miejsca pracy, nowoczesne technologie i w końcu korzystny eksport.

Nasze PKB jest niemal dwukrotnie większe, niż było przy wejściu do Unii, więc można powiedzieć, że kraj mamy niemal dwukrotnie bogatszy. A jeśli chodzi o średnią unijną poziomu życia, to przesunęliśmy się z 50 do siedemdziesięciu paru procent, choć ta unijna średnia też w tym czasie wzrosła!