W USA trwają antyizraelskie protesty na uczelniach. Spiker Johnson wybuczany

Johnson przybył wesprzeć żydowskich studentów, którzy mieli być "zastraszani" przez demonstrantów. Uniwersytet przedłużył o 48 godzin czas na osiągnięcie porozumienia w sprawie usunięcia obozowiska protestujących z kampusu.

USA: Protesty przeciwko wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy w całym kraju

Krótko po spotkaniu z grupą żydowskich studentów w środowe popołudnie Johnson zorganizował na kampusie konferencję prasową, którą wielokrotnie, od samego początku przerywali propalestyńscy protestujący.

Choć krzyki i buczenie, jakie przywitały Johnsona, nie zagłuszyły jego wystąpienia całkowicie, to trudno było go usłyszeć, gdy mówił do zgromadzonych protestujących.

Protesty przeciwko wojnie w Gazie odbywają się na uniwersytetach w całym kraju. Jednak nie wszędzie protestujący mają pełną dowolność w wyrażaniu swoich poglądów. Często do tłumienia protestów używa się siły.