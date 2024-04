Kontrowersyjna ustawa uchwalona. „Zagraniczni agenci” znów destabilizują Gruzję

„Mamy odpowiednik rosyjskiego prawa o agentach zagranicznych. Witaj znów w imperium zła, moja nieszczęsna ojczyzno” – napisał jeden z gruzińskich internautów.

Uliczne protesty przeciw ustawie o zagranicznych agentach

W trwających od trzech dni ulicznych protestach zatrzymano już kilkadziesiąt osób (rok temu było ich ponad 130), a drugie tyle zostało pobitych przez policję.

W samym parlamencie też w ciągu tych dni dochodziło do bójek przedstawicieli opozycji i rządzącej większości. Przeciwnicy Marzenia zarzucali mu, że nie dotrzymało zeszłorocznej obietnicy, iż nie wróci do tej ustawy. – Ustawa jest skandaliczna (…) zupełnie logiczne, że wywołała takie burzliwe debaty. No, a poza tym Gruzini są bardzo emocjonalni – tłumaczy miejscowy dziennikarz Nikołaj Lewszic.

W czasie samego głosowania nie było większości opozycjonistów. Wyrzucił ich z sali przewodniczący parlamentu za walenie w pulpity podczas wystąpień deputowanych rządzącej frakcji.

Nowe prawo może przeszkodzić integracji kraju z UE, bowiem przedstawiciele państw europejskich nie ukrywali, że jest sprzeczne z unijnym prawem. Perspektywa odepchnięcia od Europy wyprowadziła manifestantów na ulice, ale jest ich znacznie mniej niż rok temu.