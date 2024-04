Co ewentualna porażka Ukrainy oznaczałaby dla Grecji?

Byłoby to przede wszystkim zwycięstwem dyktatury nad demokracją. Byłoby zachętą dla innych krajów, które chciałyby siłą zmienić granice. I oczywiście znacznie przybliżyłoby rosyjskie zagrożenie do UE. Przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego Rosja podejmuje próby wywarcia wpływu na ich wynik we wszystkich naszych krajach, w tym w Grecji. Są partie, które mniej lub bardziej otwarcie wspierają Rosję. Dlatego uważam, że ludzie powinni wiedzieć, o co tak naprawdę tu chodzi, i że trzeba poważnie traktować wzrost popularności skrajnej prawicy w Europie.

Grecja nie szczędzi pieniędzy na obronę. Nie ma problemu z przestrzeganiem zalecenia NATO, aby wydawać na nią 2 proc. PKB. Przeznacza nawet więcej - 3 proc. Czy wynika to z obaw przed Turcją, która także jest przecież członkiem NATO?

Po zakończeniu zimnej wojny większość krajów europejskich skorzystała z tego, co nazywamy pokojową dywidendą, czyli możliwości wydawania znacznie mniej pieniędzy na obronę. Grecja nie miała takiego luksusu. Nawet w trudnych latach kryzysu finansowego wydawaliśmy więcej, ponieważ żyjemy w skomplikowanej okolicy. Mamy obok większego sąsiada, który czasami zachowywał się agresywnie. Musimy mieć duże możliwości odstraszania. Także odkąd doszedłem do władzy, w 2019 r., solidnie inwestujemy w nasze siły zbrojne. Powiedziałbym nawet, że zmieniliśmy naszą postawę obronną. Modernizujemy nasze samoloty F-16. Zakupiliśmy już nowe francuskie Rafale, a wkrótce złożymy pierwsze zamówienie na myśliwce F-35. Robimy to właśnie dlatego, że chcemy mieć pewność, że Grecja ma moc odstraszającą. Nie przeszkadza nam to jednak w nawiązywaniu kontaktów z Turcją i próbach poprawy wzajemnych stosunków. W ostatnim roku doszło do znacznej poprawy, co bardzo mnie cieszy. Nie znaczy to, że rozwiązaliśmy nasze długoletnie spory, ale przynajmniej prowokacje ze strony Turcji złagodniały. Choć nie ustały całkowicie. W połowie maja udam się do Ankary, aby odwzajemnić się za grudniową wizytę prezydenta Erdogana w Atenach.

Czytaj więcej Polityka Erdogan pokonany. Wynik wyborów zmienia w Turcji wszystko Niedzielne wybory komunalne były praktycznym testem dla rządzącego żelazną ręką prezydenta. Wypadł on dla niego gorzej, niż ktokolwiek się spodziewał.

W ostatnich latach Erdogan lubił straszyć Grecję. Mówił, że nowe tureckie rakiety Tayfun mogą uderzyć w Ateny. Mogłyby?

Te stwierdzenia padły jakiś czas temu. Ostatnio ich nie powtarzał i myślę, że to dobrze. Mamy bardzo sprawną obronę przeciwrakietową, więc nie przejmuję się zbytnio tego typu stwierdzeniami. Z Turcją różni nas skomplikowana kwestia wytyczenia stref morskich na Morzu Egejskim, we wschodniej części Morza Śródziemnego. Od kilkudziesięciu lat nie udało się jej rozwiązać. Ale to nie oznacza, że musimy być w ciągłym stanie wzmożonej czujności, reagując na prowokacje tureckie. Możemy mieć dobre relacje, nie zgadzając się w pewnych kwestiach. Kolejna ważna sprawa, także dla Polski, to zarządzanie migracjami. W przeszłości Turcja instrumentalizowała migrację, aby wywrzeć presję na Grecję. Broniliśmy greckiej granicy i, jak sądzę, przekonaliśmy także UE, że należy położyć większy nacisk na zewnętrzny wymiar migracji. Jasno daliśmy do zrozumienia, że to nie przemytnicy będą decydować o tym, kto wjedzie do Grecji, ale grecki rząd. Będziemy nadal aktywnie bronić naszych granic, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Czy wojna pomiędzy dwoma krajami NATO jest możliwa?

Moim zdaniem jest to nie do pomyślenia. Obie strony muszą pracować, aby było to nie do pomyślenia. W ostatnich latach zdarzały się okresy wzmożonego napięcia. Myślę jednak, że Turcja zdała sobie sprawę, że agresywna postawa wobec Grecji prowadzi ją donikąd. Jestem dość optymistyczny, sądzę, że trudne czasy są za nami.

Grecja została dotknięta wielkim kryzysem finansowym 16 lat temu, a potem przez długi czas realizowała program ostrego oszczędzania pod kontrolą troki (Komisja Europejska, EBC i MFW). Podczas pańskich rządów zakończyła się kontrola trojki nad greckim budżetem. Ale czy Grecy zapomnieli już o kryzysie finansowym?

Nie. I nigdy nie powinni zapomnieć o tym, co doprowadziło nas do tego kryzysu. Uważam, że mój rząd odniósł sukces w zarządzaniu gospodarką. Grecja notuje znacznie szybszy wzrost niż wynosi średnia w strefie euro, w zeszłym roku ponad 2 proc., podczas 11 krajów w Unii Europejskiej było w recesji. Będziemy nadal rosnąć znacznie szybciej, utrzymując jednocześnie dyscyplinę fiskalną. Kryzys finansowy powinien tkwić w naszych umysłach, bo nawet dziś mamy partie opozycyjne, które obiecują Grekom cuda - że będą mogli wydawać jak szaleni, dostawać większe emerytury i mieć niższe podatki - nie wyjaśniając, w jaki sposób sfinansują taką politykę. Grecy pamiętają puste obietnice, pamiętają, co się stało po wybraniu w 2015 r. populistycznego rządu lewicy, skończyło się to kolejnym programem oszczędności i kolejnymi czterema latami niepotrzebnego bólu. Mam nadzieję, że Grecy już nigdy więcej nie zaufają kłamcom i populistom, którzy będą obiecywali bardzo łatwe rozwiązania skomplikowanych problemów. Wybory w 2023 r. pokazały, że greckie społeczeństwo dojrzało. Moja partia ponownie wygrała ze znaczną przewagą.