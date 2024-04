Referendum ws. aborcji. Trzeciej Drodze zabrakło podpisów do złożenia wniosku

Prawo aborcyjne na świecie PAP

Aborcja w Polsce. Projekt ustawy PSL i Polski 2050

W projekcie czytamy, że stanowi on realizację zobowiązania programowego KKW Trzecia Droga do "odwrócenia negatywnych skutków bulwersującego orzeczenia TK z 2020 r. ws. dopuszczalności przerywania ciąży". "Wnioskodawcy nie mają wątpliwości, że zmuszanie kobiet do donoszenia ciąży w przypadku prawdopodobieństwa występowania ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest prawnym obligowaniem kobiet do przyjmowania postawy heroicznej, do której państwo nie ma prawa zmuszać swoich obywatelek" - czytamy.

"Jednocześnie projekt wprowadza dodatkowe zmiany w nowelizowanej ustawie mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie antykoncepcji oraz zapewnienia jasnych i przejrzystych procedur związanych z dostępem kobiet do zabiegu przerywania ciąży w dopuszczalnych ustawowo przypadkach" - dodali autorzy.

"Projekt jest składany wraz z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie dalej idącej liberalizacji prawa aborcyjnego. Zgodnie z zapowiedzią złożoną w czasie kampanii wyborczej posłowie wybrani z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni. — Polskie Stronnictwo Ludowe stoją na stanowisku, że należy oddać Polkom i Polakom głos w sprawie zasad przerywania ciąży" - napisali posłowie PSL i Polski 2050.

Sondaż. Co Polacy sądzą o aborcji?

Niedawno uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak, ich zdaniem, powinno zmienić się prawo regulujące kwestię aborcji. 43,7 proc. badanych uznało, że każda kobieta powinna mieć prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży.