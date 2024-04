Kazachstan oddala się od Rosji, ale powoli. Jakie są główne przeszkody?

Po serii afer obciążających relacje Astany i Moskwy głos zabrało kazachstańskie MSZ. Rzecznik resortu Ajbek Smadijarow dyplomatycznie stwierdził, że nieprawdziwe informacje rozpowszechniają „trzecie zainteresowane siły”. Stwierdził też, że te „siły” chcą doprowadzić do rozłamu w relacjach Kazachstanu z Rosją.

Realia w relacjach Kazachstanu z Rosją

– Kazachstan liczy się z realiami. A realia są takie, że prawie cała ropa naftowa jest przesyłana przez terytorium Rosji. To główny kazachstański artykuł eksportowy przynoszący dochody. Tego się nie da zmienić z dnia na dzień ani z roku na rok. Poza tym Kazachstan musi liczyć się z długą na ponad 6 tysięcy km granicą z Rosją. Dlatego oddalenie od Moskwy w sensie politycznym jest długim procesem – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Górecki, były dyplomata i główny analityk OSW ds. Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej.

– Znacznie szybciej kraj oddala się od Rosji, jeżeli chodzi o kwestie kulturowe i cywilizacyjne. Obserwujemy gwałtowną kazachizację i spadek znaczenia języka rosyjskiego. Jest też bardziej aktywna polityka historyczna, Rosja jest postrzegana jako państwo, które skolonizowało Kazachstan. Sprzyja temu też to, że co roku tysiące kazachskich studentów studiują na Zachodzie i wracają do kraju – dodaje.

Już niedługo w Uzbekistanie odbędzie się pierwszy w historii szczyt Azja Centralna–UE. Wszystko w ramach utworzonego w zeszłym roku przez państwa regionu formatu „C5+1”, w ramach którego liderzy Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Tadżykistanu i Turkmenistanu spotykali się już z przywódcami USA, Chin i Niemiec.

– To integruje region, który zaczyna mówić jednym głosem. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ potencjał pięciu państw jest znacznie większy niż potencjał nawet takiego kraju jak Kazachstan, który pod wieloma względami jest liderem w regionie. Przez prawie 30 lat każde z państw Azji Centralnej żyło swoim życiem, a teraz jest realna współpraca. Wszystko przez to, że Rosja napadła na Ukrainę i przywódcy regionalni zaczęli szukać możliwości przetrwania w nowych warunkach, by minimalizować ryzyka – mówi Górecki.