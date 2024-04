Tymczasem Wilders jest uważany za najbardziej prorosyjskiego polityka Holandii, który wspiera także działania Viktora Orbana, czołowego przyjaciela Kremla w Unii. W swoim programie PVV uznała, że należy wstrzymać wysyłanie broni dla Ukrainy aby odbudować „słabe” siły zbrojne królestwa. Wilders sprzeciwia się także utrzymywaniu sankcji Unii na Rosję. W 2018 roku był w Moskwie, gdzie został przyjęty przez ówczesnego przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Dumy. Poparł wówczas uznanie aneksji Krymu. Sprawa jest tym bardziej szokująca, że w 2014 roku rosyjscy separatyści strącili samolot MH17 z większością holenderskich pasażerów na pokładzie. Teraz Wilders deklaruje, że „dystansuje się” wobec działań Putina, ale z poprzednich ocen się nie wycofał.

Portugalia pokazała, że nawet tam, gdzie skrajna prawica odnosi sukces, nie trzeba dopuszczać jej do władzy

W programie Wildersa znalazło się też rozpisanie zobowiązującego referendum w sprawie wyjścia kraju z Unii. To absurdalny pomysł dla kraju, który poprzez ogromny eksport i szereg firm o skali międzynarodowej korzysta jak nikt inny z potencjału jednolitego rynku Lider PVV chce także całkowicie wstrzymać imigrację do Holandii, rzecz nierealna dopóki kraj należy do Unii. Mimo wszystko Wilders wycofał się z najbardziej drastycznych elementów swojego programu jak zakaz używania Koranu i zamknięcie meczetów.

W tym samym czasie w Portugalii umiarkowana lewica i prawica do szły do porozumienia, aby nie dopuścić do władzy skrajnie prawicowego ugrupowania Chega, trzeciej siły kraju po ostatnich wyborach.