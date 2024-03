Rządy partii Sinn Fein. Zjednoczenie Irlandii jest w zasięgu ręki

O’Neil nie będzie podejmować żadnych decyzji bez zgody wywodzącej się z DUP swojej zastępczyni Emmy Little-Pengelly

Ogromną szkodę dla korony zrobił też brexit. W referendum z 2016 r. 55,8 proc. mieszkańców regionu głosowało za pozostaniem w Unii. Od tego czasu protestanci podzielili się: część postawiła na nowe ugrupowanie Alliance, które opowiada się za utrzymaniem bliskich relacji ze Wspólnotą. Sam premier Boris Johnson przystał na układ z Brukselą, który wprowadził kontrolę celną między Irlandią Północną a resztą Wielkiej Brytanii. Utrzymanie na terenie tej pierwszej reguł jednolitego rynku było warunkiem zachowania swobody przekraczania wewnątrzirlandzkiej granicy, fundamentu Porozumienia Wielkopiątkowego, który wprowadził pokój po 30 latach wojny domowej.

Taki układ pcha jednak gospodarkę Irlandii Północnej ku Dublinowi. To, co wiąże ją z Londynem, to darmowe ubezpieczenie zdrowotne (NHS) i 14 mld funtów rocznych subwencji dla tego biednego regionu.

Irlandia Północna wierna koronie

Najnowszy sondaż dla „Belfast Telegraph” wskazuje, że wciąż 49 proc. mieszkańców Irlandii Północnej pozostaje wiernych koronie, podczas gdy 39 proc. chce zjednoczenia Zielonej Wyspy. Jednak wśród respondentów, którzy mają mniej niż 45 lat, większość widzi swoją przyszłość w powiązaniu z Dublinem. W Republice Irlandii 2/3 ankietowanych chce przyłączenia północnej prowincji. Zgodnie z Porozumieniem Wielkopiątkowym, jeśli na północy i południu wyspy zdecydowana większość chce zjednoczenia, Londyn jest zobowiązany do rozpisania referendum.

Jeśli na północy i południu wyspy zdecydowana większość chce zjednoczenia, Londyn jest zobowiązany do rozpisania referendum

Na plany w tej sprawie znaczący wpływ będą miały nadchodzące wybory w Irlandii (muszą się odbyć w najbliższych miesiącach). Od wybicia się na niepodległość w Dublinie rządziła na przemian konserwatywna Fine Gael i liberalna Fianna Fail. Teraz jednak po raz pierwszy na zdecydowane prowadzenie (30 proc.) w sondażach wysforowała się lewicowa Sinn Fein, przez lata polityczna reprezentacja terrorystycznej organizacji IRA.