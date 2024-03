W Erywaniu chcą zawrzeć pokój z Baku i uciec Putinowi

Premier Armenii Nikol Paszynian udał się we wtorek do prowincji Tawusz w północno-wschodniej części kraju. Spotkał się tam z mieszkańcami kilku wiosek i próbował ich przekonać do demarkacji i delimitacji leżącej tuż obok granicy z Azerbejdżanem.

Sugerował, że władze w Erywaniu nie mają wyjścia. W przeciwnym razie, jak stwierdził, jeszcze pod koniec tego tygodnia mogłaby „wybuchnąć wojna”. – I wiem, co będzie na końcu tej wojny. Potem spotkamy się gdzieś na placu Republiki (w Erywaniu – red.), powiecie do mnie: Dobrze, jesteśmy zwykłymi mieszkańcami wiosek i nie miesiliśmy informacji, a przecież o wszystkim wiedzieliście – mówił na spotkaniu Paszynian cytowany przez ormiańskie media.

Erywań nie chce wojny z Azerbejdżanem

Przekonywał, że chce nie dopuścić do nowej wojny z Azerbejdżanem. Lista żądań władz w Baku jest długa. Ostatnio wydały oświadczenie, w którym domagały się niezwłocznego „zwrotu” czterech miejscowości leżących przy niewyznaczonej granicy państw, które Azerbejdżan uznaje za okupowane. Poza tym domaga się zwrotu kolejnych czterech swoich eksklaw znajdujących się na terenie Armenii. W Erywaniu z kolei twierdzą, że Azerbejdżan „okupuje” 31 armeńskich wiosek, ale w Baku temu zaprzeczają.

W Erywaniu twierdzą, że Azerbejdżan „okupuje” 31 armeńskich wiosek, ale w Baku temu zaprzeczają

– Proces ten będzie długotrwały i trudny. Bo spornych miejscowości wzdłuż granicy jest sporo. Często jest tak, że droga, którą zbudowali Ormianie, gdzieniegdzie przechodzi przez terytorium, które Azerbejdżan uznaje za swoje. Sprawę komplikuje też to, że strony posługują się różnymi mapami. Ormianie naciskają, by korzystać z mapy sporządzonej pod koniec istnienia Związku Radzieckiego i zawartych w Ałma Acie porozumień z 1991 r. W Baku zaś odwołują się do nieco starszych map – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM. – Kraje te muszą usiąść i kilometr po kilometrze rozpatrywać tę granicę. Pytanie, jak to finalnie zostanie rozwiązane. Czy strony dogadają się co do wzajemnych ustępstw, czy jednak Azerbejdżan zdecyduje się na ewentualną interwencję zbrojną – dodaje.